Каррагер «троллит» «Эвертон» с помощью фото Клоппа

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер иронизирует над приобретениями «Эвертона», который активно проводит летнюю трансферную кампанию. Только за сегодняшний день «ириски» подписали Сандро Рамиреса и Майкла Кина.

«Когда „Эвертон“ подписывает 4-5 игроков, но ни один из них не сделает „Ливерпуль“», - так подписал Каррагер фото наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в забавном головном уборе в отпуске.