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Каррагер «троллит» «Эвертон» с помощью фото Клоппа
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Эвертон, Ливерпуль, Каррагер Джейми, Клопп Юрген
Вчера, 23:09 | Источник: Твиттер Джейми Каррагера | Редакция: Сергей Иванов
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер иронизирует над приобретениями «Эвертона», который активно проводит летнюю трансферную кампанию. Только за сегодняшний день «ириски» подписали Сандро Рамиреса и Майкла Кина.
«Когда „Эвертон“ подписывает 4-5 игроков, но ни один из них не сделает „Ливерпуль“», - так подписал Каррагер фото наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в забавном головном уборе в отпуске.
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