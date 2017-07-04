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Канищев: «До чего мы докатились, если старание сборной выдается за большой успех»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия
Сегодня, 08:50 | Источник: Sport-weekend.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал выступление сборной России на Кубке Конфедераций. Подопечные Станислава Черчесова заняли третье место в своей группе и прекратили борьбу на ранней стадии.

«Не надо предаваться иллюзиям. Наша команда сыграла на своем максимуме. В матчах с португальцами и мексиканцами россияне провели по 20 хороших минут из 90, в течение которых создали по паре голевых моментов. Поэтому те, кто хочет выдавать желаемое за действительное, может и дальше в угоду каким-то своим конъюнктурным интересам продолжать кричать, что у нас всё в порядке и сборная на правильном пути. Хотя, кроме действительно какого-то старания, наша команда ничего не продемонстрировала. Однако это преподносится как что-то необыкновенное: игроки старались, игроки бились... Вы представляете, до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдается за большой успех. Они старались играть, а мы старались за них болеть.

Наверное, подразумевается, что наши футболисты могли без всякого старания просто походить по полю, а мы на них просто смотреть. Это было бы совсем здорово. Стараются дети, когда делают первые шаги, учатся писать и так далее. Нельзя же опускать уровень наших требований до заявлений типа, ну мы же старались. Нужен результат. Посмотрите, с какой страстью в не имевшем принципиального значения матче Кубка Конфедераций за третье место между Мексикой и Португалией бились на поле футболисты обеих команд, со стартового свистка до последней секунды дополнительного времени они отдавались полностью игре, показывая реальный футбол на протяжении 120 минут. Я уже не говорю о финале. Вот это уровень!»

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