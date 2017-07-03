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Черчесов: «Акинфеев был номером один, и у нас как не было сомнений, так их нет и сейчас»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав , Акинфеев Игорь
Вчера, 23:49 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, у которого, по слухам, возник конфликт с рядом игроков, отметил, что продолжает доверять вратарю Игорю Акинфееву, совершившему ошибку в матче с Мексикой (1:2) на Кубке Конфедераций.

«У нас нет такого, что мы ищем виновного. Во-первых, у вас есть слово „ошибка“, а мы говорим иначе — „просчет“. Не хотелось бы рассуждать об отдельных игроках. Мы не делим игроков на тех, кто совершил просчет, и на остальных, а иначе не будет команды. После таких игр, удачных или неудачных, иногда надо по-мужски помолчать. Мы помолчали. Успокоились, двигаемся дальше. Самое главное не то, что случилось, а то, что происходит после. Реакция должна быть профессиональная, и у Игоря — только такая.

Я бы не ставил ошибки Акинфеева на больших турнирах в один ряд. Он великолепно себя чувствовал. Кто сказал, что у него нет конкуренции? Габулов был в великолепном состоянии, как и Гильерме, Беленов. Сложно было определить, кого не ставить в заявку. Игорь был номером один, и у нас как не было сомнений, так их нет и сейчас. Конкуренты должны проявлять себя, ни у кого не будет поблажек. Если конкуренты говорят, что они сейчас за спиной Акинфеева, это нормально. Но они должны быть готовы в любой момент выйти на поле».

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