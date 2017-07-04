Бубнов: «Для меня Марадона, как тренер, лучше Черчесова»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил тренерские способности наставника сборной России Станислава Черчесова и легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, а также высказался по поводу информации о конфликте главного тренера российской национальной команды с его подопечными:

«Марадона сильнее Черчесова, как тренер? Некорректно их сравнивать. Но для меня Марадона лучше, как тренер.

Информация о конфликте Черчесова с некоторыми игроками является непроверенной информацией. У Слуцкого, Черчесова есть свой уровень, и они на этом уровне работают. У Черчесова в командах все носились и никто номер не отбывал. Другой вопрос – уровень игры. Хватает ли его для решения задач, которые ставят перед сборной? Нет. Но надо справедливо сказать, что при Черчесове есть некоторый прогресс у сборной России».