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Бубнов: «Сборная России на КК провалила только первый тайм в игре с Португалией»
Матч: Россия0 : 1Португалия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Бубнов Александр , Денисов Игорь, Шатов Олег, Зобнин Роман, Дзагоев Алан
Сегодня, 01:59 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России на Кубке Конфедераций:
«Я уверен, что сборная с Денисовым смотрелась бы иначе. Есть ещё Шатов, Дзагоев, Зобнин. Уровень сборной может повыситься ещё, но насколько?
Наш уровень говорит, что успехом для нас будет выход из группы на ЧМ-2018. Если всё анализировать, то, по большому счёту, мы на Кубке Конфедераций провалили лишь первый тайм со сборной Португалии. Наша сборная играла на своём нынешнем максимуме. Говорить, что сборная провалила турнир, я бы не стал. Нет игрока, которому можно было бы предъявить претензии по самоотдаче».
Ранее Бубнов назвал полузащитника Александра Головина лучшим игроком российской сборной на прошедшем турнире.
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