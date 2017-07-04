Бубнов: «Сборная России на КК провалила только первый тайм в игре с Португалией»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России на Кубке Конфедераций:

«Я уверен, что сборная с Денисовым смотрелась бы иначе. Есть ещё Шатов, Дзагоев, Зобнин. Уровень сборной может повыситься ещё, но насколько?

Наш уровень говорит, что успехом для нас будет выход из группы на ЧМ-2018. Если всё анализировать, то, по большому счёту, мы на Кубке Конфедераций провалили лишь первый тайм со сборной Португалии. Наша сборная играла на своём нынешнем максимуме. Говорить, что сборная провалила турнир, я бы не стал. Нет игрока, которому можно было бы предъявить претензии по самоотдаче».

Ранее Бубнов назвал полузащитника Александра Головина лучшим игроком российской сборной на прошедшем турнире.