Мостовой: «Допускаю конфликт в сборной России, у Черчесова уже было подобное в клубах»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном конфликте главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с его подопечными:

«Я вполне допускаю, что основания для такой информации есть. Другое дело, допустить можно много всего, да и хотелось бы узнать, кто инициатор – тренер или перечисленные игроки? Это, поверьте, важно. Если Акинфеев пригрозил уходом, то почему?! Кто виноват?! В ссорах одного виноватого не бывает, но в ссорах и истину находят.

Понимаете, со стороны нам легче рассуждать, что да как, но мы можем говорить всё, что угодно. Я допускаю, что конфликт какой-то есть, потому что Станислав и ранее был участником некоторых конфликтных ситуаций со своими подопечными. Но допускать сейчас можно всё, что угодно, а кардинально от этого ничего не поменяется. Сборную же не разгонят! А конфликты и ссоры – это рабочий процесс, они есть в любом коллективе. От человеческих качеств многое зависит: с одним тренером бывает так, с другим иначе.

Как быть команде в данной истории? Да никак, ничего делать не нужно, команда в любом случае продолжит существовать. Да и потом, якобы участники конфликта уже сами всё опровергли. Например, я не слышал, чтобы Дзюба когда-то подтверждал конфликт с Черчесовым, хотя слухи об этом появились давно. Его послание с Кокориным в Instagram, где они изображают усы? На это вообще не нужно внимания обращать, всё что угодно можно опубликовать, чтобы все это обсуждали. Если есть что сказать – выйди и скажи. А фактов-то у нас нет. В 2004 году у меня был конфликт, я вышел и всё прямо сказал. Другое дело, тренер немного по-другому себя повёл. Но обсуждать всё, что пишут в прессе... Понятно, что у всех у нас есть догадки, но официальные лица всё отрицают».