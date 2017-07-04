Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Бобен перешёл в «Ростов» 12

Карпин: «Назвать Дракслера лучшим на Кубке Конфедераций – это абсурд»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Карпин Валерий , Дракслер Юлиан, Киммих Джошуа, Горецка Леон, Видаль Артуро
Сегодня, 02:43 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не согласился с тем, что лучшим игроком завершившегося Кубка Конфедераций был признан полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер:

«Магия имён работает. Вы сами видели полуфинал. После той игры назвать его лучшим игроком турнира  это абсурд. В самой сборной Германии есть Киммих, который на голову сильнее. Горецка, например, да. Я уже не говорю про сборную Чили. Артуро Видаль провёл потрясающий турнир. Он тоже заслуживает быть лучшим футболистом Кубка Конфедераций».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:59 Бубнов: «Сборная России на КК провалила только первый тайм в игре с Португалией» 5
Вчера
23:49 Черчесов: «Акинфеев был номером один, и у нас как не было сомнений, так их нет и сейчас» 16
23:01 Газзаев: «Я всегда считал, считаю и буду считать Акинфеева великим вратарем» 55
22:24 Газзаев: «Тренеры испортили Кокорина, идеального форварда» 59
20:27 Черчесов: «Хочу поздравить Германию с победой на Кубке Конфедераций» 17
19:58 Андреев: «Полоз намного сильнее Кокорина» 53
18:38 Юран: «Фавориты сезона — „Спартак“ и „Зенит“» 58
18:02 Миланов: «Уже через неделю ЦСКА будет готов к сезону на все сто» 27
16:53 Дзагоев: «В Кубке Конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы» 46
16:07 В. Березуцкий: «У меня хорошие отношения с Черчесовым» 14
все материалы по этой теме
Турниры