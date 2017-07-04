Карпин: «Назвать Дракслера лучшим на Кубке Конфедераций – это абсурд»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не согласился с тем, что лучшим игроком завершившегося Кубка Конфедераций был признан полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер:

«Магия имён работает. Вы сами видели полуфинал. После той игры назвать его лучшим игроком турнира – это абсурд. В самой сборной Германии есть Киммих, который на голову сильнее. Горецка, например, да. Я уже не говорю про сборную Чили. Артуро Видаль провёл потрясающий турнир. Он тоже заслуживает быть лучшим футболистом Кубка Конфедераций».