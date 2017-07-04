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Карпин: «Назвать Дракслера лучшим на Кубке Конфедераций – это абсурд»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Карпин Валерий , Дракслер Юлиан, Киммих Джошуа, Горецка Леон, Видаль Артуро
Сегодня, 02:43 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не согласился с тем, что лучшим игроком завершившегося Кубка Конфедераций был признан полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер:
«Магия имён работает. Вы сами видели полуфинал. После той игры назвать его лучшим игроком турнира – это абсурд. В самой сборной Германии есть Киммих, который на голову сильнее. Горецка, например, да. Я уже не говорю про сборную Чили. Артуро Видаль провёл потрясающий турнир. Он тоже заслуживает быть лучшим футболистом Кубка Конфедераций».
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