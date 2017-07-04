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Евдокимов: «Если бы у нас уже использовали видеоповторы, „Оренбург“ остался бы в РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Оренбург, Евдокимов Роберт
Сегодня, 04:47 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов высказал мнение по поводу введения видеоповторов:

«Нововведение с видеоповторами? Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. В той же игре России с Мексикой судья воспользовался отложенной помощью видеоассистента, и зрителям на трибуне это было не совсем понятно. С другой стороны, когда в начале матча был стопроцентный пенальти на Юрии Жиркове, судья даже не посмотрел этот эпизод. Но в целом, я выступаю за это нововведение. За ним будущее.

Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, „Оренбург“ остался бы в РФПЛ».

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