Аруна Коне перешёл в «Сивасспор»

Ивуарийский нападающий Аруна Коне продолжит карьеру в Турции. 33-летний форвард не мог найти себе команду после окончания контракта с «Эвертоном», в составе которого в прошлом сезоне отыграл всего 105 минут суммарно. Его соглашение с турецким «Сивасспором» рассчитано на два года.

В прошлом Коне выступал за ПСВ, «Уиган», «Леванте», «Севилью» и «Ганновер».