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Аруна Коне перешёл в «Сивасспор»
Сегодня, 19:39 | Источник: ФК "Сивасспор" | Редакция: Сергей Иванов
Ивуарийский нападающий Аруна Коне продолжит карьеру в Турции. 33-летний форвард не мог найти себе команду после окончания контракта с «Эвертоном», в составе которого в прошлом сезоне отыграл всего 105 минут суммарно. Его соглашение с турецким «Сивасспором» рассчитано на два года.
В прошлом Коне выступал за ПСВ, «Уиган», «Леванте», «Севилью» и «Ганновер».
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