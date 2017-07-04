30
«Хаддерсфилд» подписал Тома Инса
Сегодня, 17:38 | Источник: ФК "Хаддерсфилд Таун" | Редакция: Сергей Иванов
Новичок Премьер-Лиги «Хаддерсфилд» подписал полузащитника Тома Инса. 25-летний сын известного в прошлом английского игрока Пола Инса заключил контракт с «Хаддерсфилдом» на три года. По данным СМИ, воспитанник «Ливерпуля», игравший в «Халл Сити», обошелся клубу в 13 млн евро.
Другие материалы по теме:
18:25 Официально «Челси» продлил контракт с нападающим Абрахамом 0
17:12 Официально Сиссе подписал контракт с клубом третьего дивизиона Швейцарии 2
12:03 Официально Капитан «Севильи» Иборра перейдет в «Лестер» 2
11:42 Официально Фото Луис Густаво - игрок «Марселя» 6
10:40 Официально Фото Лежен сменил «Эйбар» на «Ньюкасл» 0
10:30 Официально Гинтер переходит в менхенгладбахскую «Боруссию» 11
06:51 Официально «Хетафе» выкупил у «Бетиса» права на Пачеко и Портильо 0
00:27 Официально «Наполи» подписал Унаса 3
Вчера
22:45 Официально Бруно перешёл в «Серкль Брюгге» 2
60
Или войдите через