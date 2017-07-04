«Хаддерсфилд» подписал Тома Инса

Новичок Премьер-Лиги «Хаддерсфилд» подписал полузащитника Тома Инса. 25-летний сын известного в прошлом английского игрока Пола Инса заключил контракт с «Хаддерсфилдом» на три года. По данным СМИ, воспитанник «Ливерпуля», игравший в «Халл Сити», обошелся клубу в 13 млн евро.