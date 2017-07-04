Капитан «Севильи» Иборра перейдет в «Лестер»

«Севилья» объявила о принципиальной договоренности с «Лестером» по трансферу своего 29-летнего полузащитника Висенте Иборры. Игроку еще предстоит пройти медосмотр в стане «лис», но если всё пройдет хорошо, то он присоединится к клубу АПЛ. Сумма трансфера составит 12 млн фунтов.

Иборра выступает за «Севилью» с 2013 года. В 172 матчах он забил 30 голов и трижды вместе с командой выиграл Лигу Европы.