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Капитан «Севильи» Иборра перейдет в «Лестер»
Сегодня, 12:03 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Севилья» объявила о принципиальной договоренности с «Лестером» по трансферу своего 29-летнего полузащитника Висенте Иборры. Игроку еще предстоит пройти медосмотр в стане «лис», но если всё пройдет хорошо, то он присоединится к клубу АПЛ. Сумма трансфера составит 12 млн фунтов.
Иборра выступает за «Севилью» с 2013 года. В 172 матчах он забил 30 голов и трижды вместе с командой выиграл Лигу Европы.
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