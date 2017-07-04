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Сиссе подписал контракт с клубом третьего дивизиона Швейцарии
Сегодня, 17:12 | Источник: Твиттер Джибриля Сиссе | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший игрок «Кубани» Джибриль Сиссе, как сообщалось ранее, стал игроком команды третьего дивизиона Швейцарии «Ивердона». Контракт подписан по схеме «1+1».
Напомним, что Сиссе в 2015 году объявил о завершении карьеры.
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