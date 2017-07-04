Сиссе подписал контракт с клубом третьего дивизиона Швейцарии

Бывший игрок «Кубани» Джибриль Сиссе, как сообщалось ранее, стал игроком команды третьего дивизиона Швейцарии «Ивердона». Контракт подписан по схеме «1+1».

Напомним, что Сиссе в 2015 году объявил о завершении карьеры.