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Лежен сменил «Эйбар» на «Ньюкасл»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Ньюкасл, Эйбар, Лежен Флориан
Сегодня, 10:40 | Источник: ФК "Ньюкасл" | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Эйбара» Флориан Лежен, которым интересовалась «Рома», перешел в «Ньюкасл». Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на 5 лет. 

В прошлом сезоне Лежен провел 34 матча в Примере, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее игрок принадлежал «Вильярреалу» и «Манчестер Сити».

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