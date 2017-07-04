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Лежен сменил «Эйбар» на «Ньюкасл»
Сегодня, 10:40 | Источник: ФК "Ньюкасл" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Эйбара» Флориан Лежен, которым интересовалась «Рома», перешел в «Ньюкасл». Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на 5 лет.
В прошлом сезоне Лежен провел 34 матча в Примере, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее игрок принадлежал «Вильярреалу» и «Манчестер Сити».
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