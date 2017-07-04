30
Гинтер переходит в менхенгладбахскую «Боруссию»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Боруссия Д, Боруссия М, Гинтер Маттиас
Сегодня, 10:30 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Менхенгладбах | Редакция: Дмитрий Кристя
Гладбахская «Боруссия» выиграла борьбу у «Тоттенхэма» и «Хоффенхайма» за защитника дортмундской «Боруссии» Маттиаса Гинтера. Условия сделки не сообщаются, но уже официально объявлено, что футболист присоединится к новой команде после прохождения медосмотра. По слухам, сумма трансфера составит порядка 17 млн евро.
23-летний футболист выступал за «шмелей» с 2014 года.
Другие материалы по теме:
10:40 Официально Фото Лежен сменил «Эйбар» на «Ньюкасл» 0
06:51 Официально «Хетафе» выкупил у «Бетиса» права на Пачеко и Портильо 0
00:27 Официально «Наполи» подписал Унаса 2
Вчера
22:45 Официально Бруно перешёл в «Серкль Брюгге» 2
22:17 Официально Фото «Эвертон» подписал Майкла Кина и может повторить свой трансферный рекорд 5
22:02 Официально Основной вратарь «Малаги» Камени продолжит карьеру в «Фенербахче» 5
20:47 Официально Фото Чалханоглу стал игроком «Милана» 61
20:08 Официально Фото «Ювентус» отдал своего воспитанника Маттиелло в аренду СПАЛу 3
19:30 Официально «Урал» объявил о расставании с тремя футболистами 2
60
Или войдите через