Гинтер переходит в менхенгладбахскую «Боруссию»

Гладбахская «Боруссия» выиграла борьбу у «Тоттенхэма» и «Хоффенхайма» за защитника дортмундской «Боруссии» Маттиаса Гинтера. Условия сделки не сообщаются, но уже официально объявлено, что футболист присоединится к новой команде после прохождения медосмотра. По слухам, сумма трансфера составит порядка 17 млн евро.

23-летний футболист выступал за «шмелей» с 2014 года.