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Луис Густаво - игрок «Марселя»
Сегодня, 11:42 | Источник: ФК "Марсель" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво продолжит карьеру в «Марселе». Подробности сделки пока не сообщаются, но по неофициальной информации французский клуб заплатил за 29-летнего бразильца около 8 млн евро.
В прошлом сезоне Луис Густаво провел 27 матчей в Бундеслиге и заработал 8 желтых карточек.
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