Луис Густаво - игрок «Марселя»

Как и ожидалось, полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво продолжит карьеру в «Марселе». Подробности сделки пока не сообщаются, но по неофициальной информации французский клуб заплатил за 29-летнего бразильца около 8 млн евро.

В прошлом сезоне Луис Густаво провел 27 матчей в Бундеслиге и заработал 8 желтых карточек.