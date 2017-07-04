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«Милан» ведёт переговоры по продаже Куцки в «Трабзонспор»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Трабзонспор, Куцка Юрай
Сегодня, 17:54 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

«Милан» ведет переговоры по продаже полузащитника Юрая Куцки в «Трабзонспор». 30-летний словак не входит в планы «россонери» на предстоящий сезон, поэтому клуб хочет его продать. Однако между сторонами существуют разногласия по сумме трансфера.

Ранее интерес к Куцке проявлял «Антальяспор».

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