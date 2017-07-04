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Калинич: «Я хочу перейти в „Милан“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Фиорентина, Калинич Никола
Сегодня, 18:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич попросил клуб отпустить его в «Милан», заявив, что не хочет больше играть во Флоренции.

«Спасибо „Фиорентине“ за эти два года, за все возможности. Я знаю, что „Милан“ хочет меня купить. Это отличный шанс. Мне хочется сделать шаг вперед. Считаю, что моя эра в „Фиорентине“ закончилась. Хочу перейти в „Милан“».

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