Калинич: «Я хочу перейти в „Милан“»

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич попросил клуб отпустить его в «Милан», заявив, что не хочет больше играть во Флоренции.

«Спасибо „Фиорентине“ за эти два года, за все возможности. Я знаю, что „Милан“ хочет меня купить. Это отличный шанс. Мне хочется сделать шаг вперед. Считаю, что моя эра в „Фиорентине“ закончилась. Хочу перейти в „Милан“».