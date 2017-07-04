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Корвино: «„Фиорентина“ не продаст Калинича в „Милан“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Фиорентина, Калинич Никола
Сегодня, 18:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Директор «Фиорентины» Панталео Корвино подчеркнул, что клуб не планирует продавать нападающего Николу Калинича в «Милан», который интересуется им.

«„Милан“ сделал нам предложение по Калиничу, но мы отвергли его. Мы даже не стали его рассматривать, вести переговоры. Я сказал, чтобы они думали о других игроках, потому что Калинич не продается».

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