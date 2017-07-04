«Тоттенхэм» и «Ювентус» проведут товарищеский матч на «Уэмбли»

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» объявила о проведении товарищеской игры с туринским «Ювентусом». «Шпоры» встретятся с «Ювентусом» 5 августа на стадионе «Уэмбли».

Напомним, что накануне «Тоттенхэм» заключил контракт с голкипером «Эспаньола» Пау Лопесом.