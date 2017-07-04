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«Тоттенхэм» и «Ювентус» проведут товарищеский матч на «Уэмбли»
Сегодня, 17:16 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Максим Коджеспиров
Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» объявила о проведении товарищеской игры с туринским «Ювентусом». «Шпоры» встретятся с «Ювентусом» 5 августа на стадионе «Уэмбли».
Напомним, что накануне «Тоттенхэм» заключил контракт с голкипером «Эспаньола» Пау Лопесом.
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