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«Тоттенхэм» и «Ювентус» проведут товарищеский матч на «Уэмбли»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Тоттенхэм, Ювентус
Сегодня, 17:16 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Максим Коджеспиров

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» объявила о проведении товарищеской игры с туринским «Ювентусом». «Шпоры» встретятся с «Ювентусом» 5 августа на стадионе «Уэмбли».

Напомним, что накануне «Тоттенхэм» заключил контракт с голкипером «Эспаньола» Пау Лопесом.

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