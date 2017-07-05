Корвино: «Бернардески и Валеро хотят покинуть „Фиорентину“»

Директор «Фиорентины» Панталео Корвино подтвердил, что игроки его команды Федерико Бернардески и Борха Валеро хотят покинуть Флоренцию.

«Я должен выслушивать желания игроков. Бернардески отказался продлевать контракт, несмотря на очень хорошее предложение. Я не могу сказать, кто на него претендует. Знаю, что он очень важен для итальянского футбола, и мы имеем честь владеть контрактом с ним до 2019 года.

Что касается Валеро, то мы хотим видеть в команде счастливых и мотивированных игроков. Мы должны учитывать все их пожелания. Агент Борхи принес нам предложение от „Интера“. Миланцы хотят его подписать».