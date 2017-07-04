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Де Санктис войдёт в тренерский штаб «Ромы»
Сегодня, 21:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
40-летний голкипер Морган Де Санктис завершил карьеру. Голкипер последний сезон провел в «Монако», где исполнял роль дублера Даниэля Субашича. Ожидается, что Де Санктис в ближайшее время войдет в тренерский штаб «Ромы», за которую выступал с 2013 по 2016 год.
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