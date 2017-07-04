Де Санктис войдёт в тренерский штаб «Ромы»

40-летний голкипер Морган Де Санктис завершил карьеру. Голкипер последний сезон провел в «Монако», где исполнял роль дублера Даниэля Субашича. Ожидается, что Де Санктис в ближайшее время войдет в тренерский штаб «Ромы», за которую выступал с 2013 по 2016 год.