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Сусо: «Я остаюсь в „Милане“»
Вчера, 23:16 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Форвард «Милана» Сусо прокомментировал свой возможный уход из команды.
«Я счастлив в „Милане“ и хотел бы остаться здесь. Меня и мою семью все устраивает в Милане. Я не хотел бы ничего менять», - сказал Сусо.
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