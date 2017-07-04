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Сусо: «Я остаюсь в „Милане“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Милан, Сусо
Вчера, 23:16 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Форвард «Милана» Сусо прокомментировал свой возможный уход из команды.

«Я счастлив в „Милане“ и хотел бы остаться здесь. Меня и мою семью все устраивает в Милане. Я не хотел бы ничего менять», - сказал Сусо.

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