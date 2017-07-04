Амельченко в 32 года завершает карьеру

Белорусский вратарь Антон Амельченко принял решение о завершении карьеры в 32 года. В России он известен по выступлениям за «Москву», «Ростов», «Локомотив», «Ахмат» и «Факел», после чего не смог закрепиться в России и вернулся в Белоруссию, где выступал за «Белшину» и «Крумкачы».

«Врачи сказали, что нельзя играть в футбол из-за проблем с коленом. Пока не поправлюсь, мне ничего делать нельзя. Два месяца уже прохожу процедуры. Я не знаю, надолго ли все затянется. Врачи из Германии сказали делать операцию, потом полгода-год восстанавливаться. Слезы наворачивались, когда позвонили и сообщили. Сейчас, конечно, смирился. Кому-то везет, кому-то так… Другого выбора нет.

В Минске советовался с опытными врачами, сказали, что если в футбол играть не буду, то лучше не делать операцию. Просто полечиться, взять паузу — и все. Но в футбол больше не играть. Велосипед и бассейн — все, что мне можно. Такая вот ситуация. Все это грустно и печально, но жизнь продолжается.

Надеюсь вылечиться и тренировать. У меня есть предложения уже, но надо сначала вылечиться. Учиться надо, в Минск поступать. Если честно, мне бы хотелось работать с молодежью, это даже интереснее, чем в команде Высшей лиги. Не в школе какой-нибудь, а с дублем, например».