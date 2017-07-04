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Роналду сфотографировался со своими детьми

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 19:46 | Источник: Твиттер Криштиану Роналду | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он и его старший сын запечатлены с новорожденными детьми - Евой и Матеу. Напомним, что все три ребенка Роналду - от суррогатной матери.

 

 

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Сегодня 19:51, редактировал Сегодня 19:51
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