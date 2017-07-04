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Роналду сфотографировался со своими детьми
Сегодня, 19:46 | Источник: Твиттер Криштиану Роналду | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он и его старший сын запечатлены с новорожденными детьми - Евой и Матеу. Напомним, что все три ребенка Роналду - от суррогатной матери.
Blessed pic.twitter.com/Sby3sUOjVa
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 4 июля 2017 г.
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