Роналду сфотографировался со своими детьми

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он и его старший сын запечатлены с новорожденными детьми - Евой и Матеу. Напомним, что все три ребенка Роналду - от суррогатной матери.