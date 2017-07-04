Терри хочет стать главным тренером «Челси»

Защитник Джон Терри, перешедший в «Астон Виллу», признался, что хочет в будущем возглавить «Челси».

«Стать тренером „Челси“? Да, это моя будущая цель. Я даже говорил об этом с Лэмпардом. Мои цели слишком амбициозны? Я не думаю, что это нереально. Мне всегда хотелось быть лучшим, и я к этому стремлюсь».