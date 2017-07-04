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Терри хочет стать главным тренером «Челси»
Вчера, 23:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Защитник Джон Терри, перешедший в «Астон Виллу», признался, что хочет в будущем возглавить «Челси».
«Стать тренером „Челси“? Да, это моя будущая цель. Я даже говорил об этом с Лэмпардом. Мои цели слишком амбициозны? Я не думаю, что это нереально. Мне всегда хотелось быть лучшим, и я к этому стремлюсь».
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