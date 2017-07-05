Алмейда: «В Дагестане каждый день слышал перестрелки на улице»

Экс-нападающий сборной Португалии Угу Алмейда вспомнил годы выступления за «Кубань» и «Анжи»:

«В „Кубани“ мне очень нравилось. Меня удивили люди, которые были положительно настроены, дружелюбны и приветливы. В „Анжи“ мне сказали, что мы будем жить в Москве, а в межсезонье что-то произошло, и мы были вынуждены переехать в Дагестан. Это поразило меня. Я словно попал в зону боевых действий. Республика выглядела полностью разрушенной. Каждый день слышал перестрелки на улице, как будто это Дикий Запад. Помню, однажды увидел, как человека сбила машина, и автомобиль просто поехал дальше.

Отель был прямо на арене. Мне было 30 лет, а я почувствовал себя снова 14-летним, живя прямо на стадионе. Контракт с „Анжи“ был рассчитан на два года, но я выдержал только шесть месяцев».