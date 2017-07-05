Рейтинг@Mail.ru

Алмейда: «В Дагестане каждый день слышал перестрелки на улице»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2015/2016, Заграница: игроки, Анжи, Кубань, Алмейда Угу
Сегодня, 03:45 | Источник: tribunaexpresso.pt | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий сборной Португалии Угу Алмейда вспомнил годы выступления за «Кубань» и «Анжи»:

«В „Кубани“ мне очень нравилось. Меня удивили люди, которые были положительно настроены, дружелюбны и приветливы. В „Анжи“ мне сказали, что мы будем жить в Москве, а в межсезонье что-то произошло, и мы были вынуждены переехать в Дагестан. Это поразило меня. Я словно попал в зону боевых действий. Республика выглядела полностью разрушенной. Каждый день слышал перестрелки на улице, как будто это Дикий Запад. Помню, однажды увидел, как человека сбила машина, и автомобиль просто поехал дальше.

Отель был прямо на арене. Мне было 30 лет, а я почувствовал себя снова 14-летним, живя прямо на стадионе. Контракт с „Анжи“ был рассчитан на два года, но я выдержал только шесть месяцев».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 04:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 03:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:59 Вагнер Лав: «Думбия – один из лучших форвардов, с которым мне довелось играть» 1
00:57 Корвино: «Бернардески и Валеро хотят покинуть „Фиорентину“» 2
00:51 Капдевила во второй раз завершил карьеру 0
Вчера
23:37 Терри хочет стать главным тренером «Челси» 1
23:16 Сусо: «Я остаюсь в „Милане“» 0
21:40 Де Санктис войдёт в тренерский штаб «Ромы» 3
19:46 Фото Роналду сфотографировался со своими детьми 6
19:33 Амельченко в 32 года завершает карьеру 4
17:34 «Краснодар» заявил Янбаева под 55-м номером 5
00:48 «Фиорентина» может наказать Валеро за то, что он жалуется на клуб 1
все материалы по этой теме
Турниры