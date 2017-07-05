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Вагнер Лав: «Думбия – один из лучших форвардов, с которым мне довелось играть»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: игроки, ЦСКА, Спортинг, Вагнер Лав, Думбия Сейду
Сегодня, 03:59 | Источник: desporto.sapo.pt | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Сейду Думбия в лиссабонский «Спортинг»:

«Думбия – один из лучших форвардов, с которым мне довелось играть. У нас был хороший период карьеры в России. Это очень быстрый и умный нападающий, который знает, как забивать голы. Он также очень силён физически. Желаю ему удачи, счастья и завоевания титулов в „Спортинге“.

Думбия – отличный парень и на поле, и вне его. Он полностью отдаётся работе, но вместе с тем является очень весёлым человеком, особенно на тренировках. Думбия играет в бразильской манере. Вероятно, именно поэтому португальский клуб обратил на него внимание. Буду болеть за его успех».

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