Вагнер Лав: «Думбия – один из лучших форвардов, с которым мне довелось играть»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Сейду Думбия в лиссабонский «Спортинг»:

«Думбия – один из лучших форвардов, с которым мне довелось играть. У нас был хороший период карьеры в России. Это очень быстрый и умный нападающий, который знает, как забивать голы. Он также очень силён физически. Желаю ему удачи, счастья и завоевания титулов в „Спортинге“.

Думбия – отличный парень и на поле, и вне его. Он полностью отдаётся работе, но вместе с тем является очень весёлым человеком, особенно на тренировках. Думбия играет в бразильской манере. Вероятно, именно поэтому португальский клуб обратил на него внимание. Буду болеть за его успех».