Нимели: «Если „Спартак“ выиграет Лигу чемпионов, может, Путин пригласит нас к себе»

Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о том, как побывал на параде в честь Дня Победы и увидел Президента России Владимира Путина:

«Однажды переводчик Дима достал билеты на парад в честь Дня Победы. Я с удовольствием согласился поехать с ним и был в полнейшем восторге. Знал, что Россия победила Германию во Второй мировой войне, но не представлял, какой грандиозный это праздник. Мы встали рано утром, приехали на Красную площадь и перед нами проезжали танки, БМП, какие-то огромные ракеты, шли военные! Просто вау! Где-то рядом сидел ваш президент. Интересно, можно ли с ним встретиться? Он очень популярен в Африке. Может, если выиграем Лигу чемпионов, он пригласит нас к себе!»

Напомним, 18-летний форвард сборной Либерии перешёл в «Спартак» в феврале этого года.