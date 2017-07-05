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Нимели: «Если „Спартак“ выиграет Лигу чемпионов, может, Путин пригласит нас к себе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Спартак М, Нимели Сильванус
Сегодня, 04:23 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о том, как побывал на параде в честь Дня Победы и увидел Президента России Владимира Путина:

«Однажды переводчик Дима достал билеты на парад в честь Дня Победы. Я с удовольствием согласился поехать с ним и был в полнейшем восторге. Знал, что Россия победила Германию во Второй мировой войне, но не представлял, какой грандиозный это праздник. Мы встали рано утром, приехали на Красную площадь и перед нами проезжали танки, БМП, какие-то огромные ракеты, шли военные! Просто вау! Где-то рядом сидел ваш президент. Интересно, можно ли с ним встретиться? Он очень популярен в Африке. Может, если выиграем Лигу чемпионов, он пригласит нас к себе!»

Напомним, 18-летний форвард сборной Либерии перешёл в «Спартак» в феврале этого года.

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