Нимели: «Хочу научиться фокусам, которые в „Спартаке“ может делать только Промес»

Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о том, как проходит первый для него сбор с основной командой красно-белых:

«В мае меня вызвали в сборную (Прим. - сборную Либерии). В июне сказали, что вместе с некоторыми ребятами из „Спартака-2“ еду на сбор с первой командой. Ого! Вот такой была моя реакция. Каррера собрал нас, молодых – тех, кому дали шанс проявить себя – и сказал, что мы теперь – часть команды, и у нас те же обязанности, что у остальных. Больше говорить ничего и не требовалось. Все понимают, какой это шанс.

Я играл с „Чертаново“, забил гол, это было очень важно для меня. Хотел выйти и против „Вождоваца“, но за пару дней до спарринга немного дёрнул мышцу и не попал в заявку. Ничего, главное, что сейчас здоров. Мне нравится Каррера. Он хороший человек и настоящий тренер, для него команда – всегда на первом месте. Команда здесь – действительно важное слово. Взять общение – у меня ни с кем нет проблем, все ко мне хорошо относятся. Особенно Квинси Промес. Классный парень. Смотрю на него и учусь. Да и не только я. Квинси всем помогает, невзирая на статус и возраст. Для него это не имеет значения. Есть фокусы, которые может делать только он – и больше никто в „Спартаке“. Хотел бы научиться так же.

Я в том возрасте, когда ещё не прикипел к какой-то конкретной позиции. В нападении могу выйти везде – справа, слева, в центре. Главное – играть. Прекрасно понимаю, сколько работы ждёт меня впереди. Пока всё складывается супер. Я в „Спартаке“ – в самом известном клубе России, тренируюсь с первой командой, которая готовится защищать титул и выступать в Лиге чемпионов. Но это только начало. Свой большой шанс ещё нужно заслужить. И я сделаю всё для этого».