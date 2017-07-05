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«Ренн» ведет переговоры с «Челси» по Лоику Реми
Сегодня, 10:19 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ренн» намерен усилить свою линию атаки нападающим «Челси» Лоиком Реми. Стороны начали переговоры.
30-летний Реми находится на контракте у «Челси» с 2014 года. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Кристал Пэлас», но заиграть там не сумел, так как футболиста донимали травмы. Его контракт с «Челси» рассчитан еще на один год.
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