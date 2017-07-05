Рейтинг@Mail.ru

Руни бесплатно перейдет в «Эвертон»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Ман Юнайтед, Руни Уэйн
Сегодня, 09:21 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вернется в «Эвертон», сообщают в Англии.

Ожидается, что Руни не поедет вместе с МЮ в тур по США, а останется дома, чтобы завершить свой трансфер. Контракт игрока рассчитан еще на 2 года, но манкунианцы очень хотят разгрузить зарплатную ведомость, поэтому готовы расстаться с игроком бесплатно.

«Ириски» же согласны платить 31-летнему футболисту 250 тысяч фунтов в неделю.

Руни в 25 матчах АПЛ прошлого сезона забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:35, редактировал Сегодня 09:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:30 Цорк: «„Боруссия“ ни в коем случае не продаст Усмана Дембеле» 0
07:05 Слухи «Ювентус» согласовал контракт с Бернардески 3
06:44 Франческоли: «Дриусси уже не играет за „Ривер Плейт“, но оплаты от „Зенита“ ещё нет» 7
04:56 Слухи «Нант» предложил «Фиорентине» € 5 млн за Тэтэрушану 0
02:19 Слухи «Рома» переключилась с Дефреля на Ярмоленко 1
00:52 Слухи «Марсель» предложил 20 млн евро за Бакку 1
00:35 Слухи «Интер» отклонил предложение МЮ по Перишичу 4
00:29 Слухи Эдер может сменить «Лилль» на «Бешикташ» 2
00:13 Райола против того, чтобы Доннарумма подписывал новый контракт с «Миланом» 10
Вчера
23:52 Слухи «Тоттенхэм» и «Эвертон» не могут договориться по трансферу Баркли 3
все материалы по этой теме
Турниры