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Руни бесплатно перейдет в «Эвертон»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Ман Юнайтед, Руни Уэйн
Сегодня, 09:21 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вернется в «Эвертон», сообщают в Англии.
Ожидается, что Руни не поедет вместе с МЮ в тур по США, а останется дома, чтобы завершить свой трансфер. Контракт игрока рассчитан еще на 2 года, но манкунианцы очень хотят разгрузить зарплатную ведомость, поэтому готовы расстаться с игроком бесплатно.
«Ириски» же согласны платить 31-летнему футболисту 250 тысяч фунтов в неделю.
Руни в 25 матчах АПЛ прошлого сезона забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
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