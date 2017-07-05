Руни бесплатно перейдет в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вернется в «Эвертон», сообщают в Англии.

Ожидается, что Руни не поедет вместе с МЮ в тур по США, а останется дома, чтобы завершить свой трансфер. Контракт игрока рассчитан еще на 2 года, но манкунианцы очень хотят разгрузить зарплатную ведомость, поэтому готовы расстаться с игроком бесплатно.

«Ириски» же согласны платить 31-летнему футболисту 250 тысяч фунтов в неделю.

Руни в 25 матчах АПЛ прошлого сезона забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.