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Цорк: «„Боруссия“ ни в коем случае не продаст Усмана Дембеле»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Дембеле Усман
Сегодня, 09:30 | Источник: Bild.de | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк вновь сообщил, что клуб не будет продавать этим летом своего талантливого нападающего Усмана Дембеле.

«Ни в коем случае не продадим Дембеле, нет никаких шансов. У Усмана есть действующий контракт.

То, что мы увидели, было необыкновенным. Как с точки зрения его развития, так и значения для команды».

Дембеле, которым интересовалась «Барселона», в прошлом сезоне забил 6 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги.

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