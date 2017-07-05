30
Цорк: «„Боруссия“ ни в коем случае не продаст Усмана Дембеле»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Дембеле Усман
Сегодня, 09:30 | Источник: Bild.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк вновь сообщил, что клуб не будет продавать этим летом своего талантливого нападающего Усмана Дембеле.
«Ни в коем случае не продадим Дембеле, нет никаких шансов. У Усмана есть действующий контракт.
То, что мы увидели, было необыкновенным. Как с точки зрения его развития, так и значения для команды».
Дембеле, которым интересовалась «Барселона», в прошлом сезоне забил 6 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги.
Другие материалы по теме:
09:21 Слухи Руни бесплатно перейдет в «Эвертон» 3
07:05 Слухи «Ювентус» согласовал контракт с Бернардески 3
04:56 Слухи «Нант» предложил «Фиорентине» € 5 млн за Тэтэрушану 0
02:19 Слухи «Рома» переключилась с Дефреля на Ярмоленко 1
00:52 Слухи «Марсель» предложил 20 млн евро за Бакку 1
00:35 Слухи «Интер» отклонил предложение МЮ по Перишичу 4
00:29 Слухи Эдер может сменить «Лилль» на «Бешикташ» 2
Вчера
60
Или войдите через