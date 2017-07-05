Цорк: «„Боруссия“ ни в коем случае не продаст Усмана Дембеле»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк вновь сообщил, что клуб не будет продавать этим летом своего талантливого нападающего Усмана Дембеле.

«Ни в коем случае не продадим Дембеле, нет никаких шансов. У Усмана есть действующий контракт.

То, что мы увидели, было необыкновенным. Как с точки зрения его развития, так и значения для команды».

Дембеле, которым интересовалась «Барселона», в прошлом сезоне забил 6 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги.