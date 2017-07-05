«Ювентус» согласовал контракт с Бернардески

Вингер «Фиорентины» Федерико Бернардески согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», утверждает источник. Ранее директор «Фиорентины» Панталео Корвино подтвердил информацию о том, что Бернардески и Борха Валеро хотят покинуть клуб.

Источник сообщает, что в случае перехода 23-летнего итальянца в туринский клуб его контракт с «Ювентусом» будет рассчитан на 5 лет, а зарплата составит € 4 млн за сезон. Сейчас клубы ведут переговоры о сумме трансфера. Отмечается, что в сделку по Бернардески может войти один из полузащитников «Старой синьоры» – Стефано Стураро либо Томас Ринкон.