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«Ювентус» согласовал контракт с Бернардески
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Фиорентина, Бернардески Федерико, Стураро Стефано, Ринкон Томас
Сегодня, 07:05 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Вингер «Фиорентины» Федерико Бернардески согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», утверждает источник. Ранее директор «Фиорентины» Панталео Корвино подтвердил информацию о том, что Бернардески и Борха Валеро хотят покинуть клуб.
Источник сообщает, что в случае перехода 23-летнего итальянца в туринский клуб его контракт с «Ювентусом» будет рассчитан на 5 лет, а зарплата составит € 4 млн за сезон. Сейчас клубы ведут переговоры о сумме трансфера. Отмечается, что в сделку по Бернардески может войти один из полузащитников «Старой синьоры» – Стефано Стураро либо Томас Ринкон.
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