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Селихов заявлен за «Спартак-2» в ФНЛ

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: игроки, Спартак М, Спартак-2, Селихов Александр
Сегодня, 12:59 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Спартака» Александр Селихов заявлен за вторую команду «красно-белых» для участия в розыгрыше ФНЛ. Игрок числится под 57-м номером.

Селихов перешел в «Спартак» в конце прошлого года из «Амкара», но за основную команду москвичей пока провел лишь 1 матч в РФПЛ.

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