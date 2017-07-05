Селихов заявлен за «Спартак-2» в ФНЛ

Голкипер «Спартака» Александр Селихов заявлен за вторую команду «красно-белых» для участия в розыгрыше ФНЛ. Игрок числится под 57-м номером.

Селихов перешел в «Спартак» в конце прошлого года из «Амкара», но за основную команду москвичей пока провел лишь 1 матч в РФПЛ.