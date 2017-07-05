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Селихов заявлен за «Спартак-2» в ФНЛ
Сегодня, 12:59 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер «Спартака» Александр Селихов заявлен за вторую команду «красно-белых» для участия в розыгрыше ФНЛ. Игрок числится под 57-м номером.
Селихов перешел в «Спартак» в конце прошлого года из «Амкара», но за основную команду москвичей пока провел лишь 1 матч в РФПЛ.
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Будем Тему значит наблюдать :)
Будем Тему значит наблюдать :)
Был у них такой опыт уже, можно повторить :)
Поступил так как счёл нужным,если будет косячить Артём,то и Селя вернётся в основу,будьте уверены.
пс: а если бы селихов был негром – то попал бы в основу 😄
Вперёд, Спoртaк!!!
А Селихов обыкновенный жлоб, из-за денег готов загноить себя в спартаковском дерьме...
Будем Тему значит наблюдать :)
Другое дело, что скорее всего сезон начнёт Ребров в раме.
Давно уже было понятно что российским игрокам подающим надежды лучше не переходить в народную, там только играют см. молодежку их кто.
Джикия - ты на очереди )))