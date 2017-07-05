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Полоз рассказал о своем бесплатном переходе из «Ростова» в «Зенит»
Сегодня, 08:46 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Форвард «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал, почему он покинул «Ростов» на правах свободного агента, хотя изначально его контракт с дончанами был рассчитан до 2019 года.
«Это правда, что я расторг контракт с „Ростовом“ в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты. „Ростов“ не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось. Какие-то долги у „Ростова“ передо мной остались, но обещали всё выплатить до конца августа».
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Виталий Леонтьевич, вы не желаете обратить внимание на эти серые схемы? Ах да,о чем я говорю...
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