Полоз рассказал о своем бесплатном переходе из «Ростова» в «Зенит»

Форвард «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал, почему он покинул «Ростов» на правах свободного агента, хотя изначально его контракт с дончанами был рассчитан до 2019 года.

«Это правда, что я расторг контракт с „Ростовом“ в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты. „Ростов“ не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось. Какие-то долги у „Ростова“ передо мной остались, но обещали всё выплатить до конца августа».