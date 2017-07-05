«Ахмат» приобрёл 18-летнего форварда Лео Жабу
«Ахмат» усилился нападающим «Коринтианса» Леонардо Родригесом Лимой более известным, как Лео Жаба. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.
Контракт с 18-летним форвардом молодёжной сборной Бразилии рассчитан на 5 лет.
Недавно состав «Ахмата» пополнил защитник «Боавишты» Филипе Сампайо.
Дорогие друзья! Футбольный клуб «АХМАТ», носящий имя Первого Президента ЧР, Героя России, АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА г1азот къобалдойла цуьнан), пополнился ещё одним новичком. Мы подписали контракт сроком на пять лет с нападающим молодёжной сборной Бразилии и клуба «Коринтианс» Леонардо Родригес Лима. Юному бразильскому дарованию не исполнилось ещё девятнадцати лет. Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки, Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что имея преложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб. Таким образом, Леонардо Родригес Лима стал четвёртым футболистом, с которым мы подписали контракты в летнее межсезонье. Все новички являются молодыми, амбициозными, уже проявившими себя на высоком уровне в сильных чемпионатах. Желаю Леонардо удачи и чтоб в нашем клубе ещё ярче раскрылся его талант! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Футбол #Грозный #Чечня
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рамзан и жаба братья навеки. (жаба справа)