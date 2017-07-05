«Ахмат» приобрёл 18-летнего форварда Лео Жабу

«Ахмат» усилился нападающим «Коринтианса» Леонардо Родригесом Лимой более известным, как Лео Жаба. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

Контракт с 18-летним форвардом молодёжной сборной Бразилии рассчитан на 5 лет.

Недавно состав «Ахмата» пополнил защитник «Боавишты» Филипе Сампайо.