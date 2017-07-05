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«Крылья Советов» подписали вратаря Леонова

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Крылья Советов, Мордовия, Леонов Артем
Сегодня, 10:05 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Дмитрий Кристя

Вратарь «Мордовии» Артем Леонов перебрался в «Крылья Советов». За самарский клуб 23-летний голкипер будет выступать под 28 номером.

«Спасибо „Крыльям“ и тренерскому штабу за доверие. Очень рад вернуться в Самару, ведь я воспитывался в Академии Коноплева, где с детства закладывается уважение к „Крыльям Советов“, стремление туда попасть. Знаю в команде многих ребят. Но ближе всего знаком с Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым», — сказал Леонов.

Ранее в «Крылья» перешел Денис Ткачук из «Рубина».

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