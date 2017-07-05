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Агент: «„Юве“ претендует на Орье? Абсолютно ложная информация»
Сегодня, 17:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Агент защитника ПСЖ Сержа Орье заявил, что информация о том, что его клиент может продолжить карьеру в «Ювентусе» не соответствует действительности:
«„Юве“ претендует на Орье? Абсолютно ложная информация.
Сейчас Серж проводит отпуск во Флориде со своей семьей. Он контактировал с итальянским клубом, но не с „Ювентусом“».
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