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Хитцфельд: «Однажды Клопп возглавит „Баварию“»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Ливерпуль, Бавария, Клопп Юрген , Хитцфельд Оттмар
Сегодня, 10:56 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший наставник «Баварии» Оттмар Хитцфельд уверен, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в один прекрасный день встанет у руля мюнхенского клуба.
«Юрген Клопп входит в число лучших тренеров, но у него пока нет крупного успеха на международной арене. Рано или поздно он выиграет АПЛ, я в этом абсолютно убежден.
Клопп что-то создает, он мотиватор. Реализовать себя в Англии непросто, но ему это удалось.
Юрген всегда будет кандидатом на место тренера „Баварии“. Он хорошо знает Бундеслигу и добивался здесь успеха вместе с „Боруссией“. Думаю, однажды Клопп возглавит „Баварию“».
Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.
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