Хитцфельд: «Однажды Клопп возглавит „Баварию“»

Бывший наставник «Баварии» Оттмар Хитцфельд уверен, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в один прекрасный день встанет у руля мюнхенского клуба.

«Юрген Клопп входит в число лучших тренеров, но у него пока нет крупного успеха на международной арене. Рано или поздно он выиграет АПЛ, я в этом абсолютно убежден.

Клопп что-то создает, он мотиватор. Реализовать себя в Англии непросто, но ему это удалось.

Юрген всегда будет кандидатом на место тренера „Баварии“. Он хорошо знает Бундеслигу и добивался здесь успеха вместе с „Боруссией“. Думаю, однажды Клопп возглавит „Баварию“».

Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.