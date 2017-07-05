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Фергюсон: «Агент Погба - мешок с д***мом»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Райола Мино , Погба Поль, Фергюсон Алекс
Сегодня, 08:24 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон нелестно отозвался об агенте Поля Погба Мино Райоле. Француз, напомним, был в системе МЮ с 2009 по 2012 год, однако затем отказался продлевать контракт и практически бесплатно ушел в «Ювентус», чтобы вернуться спустя 4 года за 105 млн евро.
«Почему никто не мог признать неоспоримый талант Погба? У него был плохой агент. Мешок с д***мом. Поль был нам хорошо известен, мы знали, какого уровня это футболист. Мы предложили ему лучший контракт».
Интересно, что Фергюсон упоминал Райолу еще в своей автобиографии. Там он посвятил итальянцу следующие строчки:
«Есть пара агентов, которые мне не нравятся. Райола - один из них».
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Жирный уе,,к!