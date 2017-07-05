Погба опубликовал видеоотчёт своего отпуска с Лукаку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал на своей странице в сети Instagram видеонарезку, где запечатлены самые яркие кадры его отпуска в Лос-Анджелесе, который он провел вместе с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Хавбек не упустил возможности напомнить, что даже в отпуске работает над своей формой, что, впрочем, не мешает ему весело проводить время.

Отметим, что в прошлом году Погба и Лукаку отдыхали вместе в Майами.

Напомним, что Лукаку этим летом может стать игроком «Манчестер Юнайтед» или «Челси».