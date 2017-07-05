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Погба опубликовал видеоотчёт своего отпуска с Лукаку

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Эвертон, Погба Поль, Лукаку Ромелу
Сегодня, 18:27 | Источник: Instagram Поля Погба | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал на своей странице в сети Instagram видеонарезку, где запечатлены самые яркие кадры его отпуска в Лос-Анджелесе, который он провел вместе с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Хавбек не упустил возможности напомнить, что даже в отпуске работает над своей формой, что, впрочем, не мешает ему весело проводить время.

Отметим, что в прошлом году Погба и Лукаку отдыхали вместе в Майами.

Напомним, что Лукаку этим летом может стать игроком «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

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