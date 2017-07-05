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Данни: «Это новый вызов в моей карьере»
Сегодня, 18:12 | Источник: Insidefutbol.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший игрок «Зенита» Данни прокомментировал свой переход в пражскую «Славию».
«Это официально. Теперь я игрок „Славии“. Я счастлив стать частью этого большого клуба. Это новый вызов в моей карьере. Вперед!» - написал Данни в своем Инстаграмме.
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