Данни: «Это новый вызов в моей карьере»

Бывший игрок «Зенита» Данни прокомментировал свой переход в пражскую «Славию».

«Это официально. Теперь я игрок „Славии“. Я счастлив стать частью этого большого клуба. Это новый вызов в моей карьере. Вперед!» - написал Данни в своем Инстаграмме.