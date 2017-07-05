Рейтинг@Mail.ru

Данни: «Это новый вызов в моей карьере»

Соккер.Ру // Чехия. Высшая лига 2017/2018, Заграница: игроки, Зенит, Славия П, Данни
Сегодня, 18:12 | Источник: Insidefutbol.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший игрок «Зенита» Данни прокомментировал свой переход в пражскую «Славию».

«Это официально. Теперь я игрок „Славии“. Я счастлив стать частью этого большого клуба. Это новый вызов в моей карьере. Вперед!» - написал Данни в своем Инстаграмме.

 

 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:18
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:17
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:27 Видео Погба опубликовал видеоотчёт своего отпуска с Лукаку 2
Станислав Горин
Холодная война. Месси против Вальверде
Теперь официально – Лионель остается. Но может огласить войну Вальверде за лидерство. «Соккер.ру» размышляет, кто станет управлять «Барселоной»? 
Комментариев: 1
16:58 Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram 16
13:38 Гризманн: «Я слишком уважаю „Атлетико“, чтобы уходить сейчас» 6
Станислав Горин
Футболисты с клюшками и на ринге
Легенда «Милана» - теннисист, звезда «Интера» - волейболист, «Барселоны» - бейсболист. Были футболисты в хоккее, и «Соккер.ру» рассказывает их истории.
Комментариев: 5
07:28 Гинтер: «Перейти в гладбахскую „Боруссию“ мне посоветовал Лёв» 2
03:59 Вагнер Лав: «Думбия – один из лучших форвардов, с которым мне довелось играть» 9
03:45 Алмейда: «В Дагестане каждый день слышал перестрелки на улице» 53
00:57 Корвино: «Бернардески и Валеро хотят покинуть „Фиорентину“» 3
00:51 Капдевила во второй раз завершил карьеру 0
все материалы по этой теме
Турниры