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Гинтер: «Перейти в гладбахскую „Боруссию“ мне посоветовал Лёв»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: игроки, Боруссия М, Боруссия Д, Гинтер Маттиас, Лёв Йоахим
Сегодня, 07:28 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный
Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер прокомментировал переход из дортмундской «Боруссии» в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, отметив, что на его решение повлиял совет главного тренера национальной команды Йоахима Лёва:
«После Кубка Конфедераций я разговаривал с Йоахимом Лёвом о моей будущей карьере, и он посоветовал мне перейти в гладбахскую „Боруссию“».
О сумме трансфера (€ 17 млн) 23-летнего футболиста высказался спортивный директор «Боруссии» М Макс Эберль:
«Трансфер Гинтера был для нас дорогостоящей покупкой, которую, однако, мы могли себе позволить. К тому же, если вы взглянете на трасферный рынок, то увидите совсем другие суммы. Так что это нормальные деньги за данного футболиста».
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