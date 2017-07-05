Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждую выложенную фотографию в своем Instagram, на который подписаны 104 млн человек. Это стало известно в ходе исследования, проведенного британской компанией Hopper, которая проанализировала заработки знаменитостей на рекламных постах в соцсетях.

Роналду уступает только певице Селене Гомес (122 млн подписчиков и 550 тысяч долларов за пост) и фотомодели Ким Кардашьян (100 млн фолловеров и 500 тысяч за пост).

В десятке также расположился известный баскетболист Леброн Джеймс (120 тысяч долларов).