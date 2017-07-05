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Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram
Сегодня, 16:58 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждую выложенную фотографию в своем Instagram, на который подписаны 104 млн человек. Это стало известно в ходе исследования, проведенного британской компанией Hopper, которая проанализировала заработки знаменитостей на рекламных постах в соцсетях.
Роналду уступает только певице Селене Гомес (122 млн подписчиков и 550 тысяч долларов за пост) и фотомодели Ким Кардашьян (100 млн фолловеров и 500 тысяч за пост).
В десятке также расположился известный баскетболист Леброн Джеймс (120 тысяч долларов).
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ПыСы. не плохо так конечно.. на всем делает деньги.