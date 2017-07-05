Гризманн: «Я слишком уважаю „Атлетико“, чтобы уходить сейчас»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, почему он решил остаться в клубе.

«Я остался в основном из-за трансферного запрета. Теперь „Атлетико“ нуждается во мне больше, чем когда-либо, поэтому я чувствовал, что надо остаться. Было бы грязно уходить. Я не был бы собой, если бы покинул клуб таким образом.

Я поговорил с Симеоне, мы обсудили все варианты, а затем вместе с руководством „Атлетико“ подписали новый контракт. Я слишком уважаю этот клуб и его сотрудников, чтобы уходить сейчас. „Атлетико“, как и „Реал Сосьедад“, дал мне очень многое.

Что дальше? Честно говоря, я не знаю. Я планирую отыграть в „Атлетико“ следующий сезон, а там посмотрим. Сейчас все мои мысли только об этом клубе, а заглядывать так далеко вперед, я считаю, абсурдно».