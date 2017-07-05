Спортдиректор «Милана»: «Де Шильо хочет сменить обстановку, но из „Юве“ нам не звонили»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли дал понять, что защитник Маттиа Де Шильо не горит желанием продолжать карьеру в рядах «россонери»:

«Мы несколько раз разговаривали с агентом Де Шильо, и тот дал нам понять, что игрок по ряду причин захотел сменить обстановку. Он уже давно этого хочет.

Из „Юве“ (главным претендентом на игрока является „Ювентус“, прим. ред.) нам не звонили, а если позвонят, то им придется выполнить наши требования. В другом случае Де Шильо останется в „Милане“ до истечения срока действия его контракта».