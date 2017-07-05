В «Атлетико» объяснили, почему продали Эрнандеса в «Реал»

Пресс-служба «Атлетико» объяснила, почему клуб принял решение продать защитника Тео Эрандеса в «Реал»:

«Тео Эрнандес участвовал в предсезонке прошлым летом под руководством Диего Симеоне и принял участие в двух товарищеских матчах против „Нумансии“ и „Мельбурна“, но так и не дебютировал за клуб в официальных матчах.

Игрок, чей контракт был рассчитан до 2021 года, неоднократно отказывался продлевать трудовое соглашение, а также отказывался переходить в другие европейские клубы, при этом постоянно выражая желание играть за „Реал“».