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В «Атлетико» объяснили, почему продали Эрнандеса в «Реал»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Атлетико М, Реал, Эрнандес Тео
Сегодня, 18:35 | Источник: ФК "Атлетико" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Атлетико» объяснила, почему клуб принял решение продать защитника Тео Эрандеса в «Реал»:

«Тео Эрнандес участвовал в предсезонке прошлым летом под руководством Диего Симеоне и принял участие в двух товарищеских матчах против „Нумансии“ и „Мельбурна“, но так и не дебютировал за клуб в официальных матчах.

Игрок, чей контракт был рассчитан до 2021 года, неоднократно отказывался продлевать трудовое соглашение, а также отказывался переходить в другие европейские клубы, при этом постоянно выражая желание играть за „Реал“».

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