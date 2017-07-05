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Агент: «Кришито без сомнений хочет продлить контракт с „Зенитом“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Зенит, Кришито Доменико
Сегодня, 19:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Андреа Д'Амико - агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что его клиент хочет и дальше защищать цвета клуба из Санкт-Петербурга, тем самым намекнув на то, что информация, согласно которой Кришито хочет вернуться в «Дженоа», не соответствует действительности:

«С приходом в „Зенит“ Роберто Манчини Кришито получил капитанскую повязку. Игрок крайне тронут проявленным к нему доверием и без сомнений хочет продлить контракт с клубом. Доменико нравится в России, и, повторюсь, он хочет продлить контракт с клубом. Как только петербургский клуб сделает предложение, мы сразу приступим к переговорам о продлении контракта».

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