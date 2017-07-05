Агент: «Кришито без сомнений хочет продлить контракт с „Зенитом“»

Андреа Д'Амико - агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что его клиент хочет и дальше защищать цвета клуба из Санкт-Петербурга, тем самым намекнув на то, что информация, согласно которой Кришито хочет вернуться в «Дженоа», не соответствует действительности:

«С приходом в „Зенит“ Роберто Манчини Кришито получил капитанскую повязку. Игрок крайне тронут проявленным к нему доверием и без сомнений хочет продлить контракт с клубом. Доменико нравится в России, и, повторюсь, он хочет продлить контракт с клубом. Как только петербургский клуб сделает предложение, мы сразу приступим к переговорам о продлении контракта».