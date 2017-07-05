Иличич перешел в «Аталанту»

Атакующий полузащитник «Фиорентины» Йосип Иличич, которым интересовалась «Сампдория», перешел в «Аталанту». Об условиях сделки ничего не сообщается.

По слухам, Иличич подписал трехлетний контракт, а сумма трансфера составила 5.5 млн евро плюс бонусы.

29-летний игрок выступал за «фиалок» с 2013 года. В 138 матчах он забил 37 голов и сделал 19 результативных передач.