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Тео Эрнандес сменил «Атлетико» на «Реал»
Сегодня, 17:51 | Источник: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, защитник «Атлетико» Тео Эрнандес продолжит карьеру в «Реале».
Пресс-служба «сливочных» информирует о совершенном трансфере, сумма которого не разглашается, однако по неофициальной информации она составила 26 млн евро.
19-летний оборонец поставил подпись под контрактом, рассчитанном на 6 лет.
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