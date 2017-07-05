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Тео Эрнандес сменил «Атлетико» на «Реал»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Реал, Атлетико М, Эрнандес Тео
Сегодня, 17:51 | Источник: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь

Как и ожидалось, защитник «Атлетико» Тео Эрнандес продолжит карьеру в «Реале».

Пресс-служба «сливочных» информирует о совершенном трансфере, сумма которого не разглашается, однако по неофициальной информации она составила 26 млн евро.

19-летний оборонец поставил подпись под контрактом, рассчитанном на 6 лет.

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