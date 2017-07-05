Тео Эрнандес сменил «Атлетико» на «Реал»

Как и ожидалось, защитник «Атлетико» Тео Эрнандес продолжит карьеру в «Реале».

Пресс-служба «сливочных» информирует о совершенном трансфере, сумма которого не разглашается, однако по неофициальной информации она составила 26 млн евро.

19-летний оборонец поставил подпись под контрактом, рассчитанном на 6 лет.